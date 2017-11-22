В России предложили принять закон о распродажах

Ассоциация компаний интернет-торговли выступила с предложением разработать и принять в РФ федеральный закон "О распродажах". Об этом сообщает RT

Закон установит права и обязанности предпринимателей и потребителей. В нём должно быть закреплено понятие "распродажа" и её самые распространённые виды.

Авторы законопроекта предлагают установить ответственность для недобросовестных предпринимателей и нечестных потребителей. Инициатива была направлена на рассмотрение главе Минпромторга Денису Мантурову.