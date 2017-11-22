На сайте AliExpress обнаружена опасная уязвимость

Специалисты обнаружили уязвимость на сайте популярной торговой площадки AliExpress. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Check Point Software Technologies.

У посетителей могло сработать перенаправление на заражённый сайт с вредоносным кодом, который похищал ценную информацию. Администрация AliExpress оперативно устранила неисправность, но эксперты предупреждают, что злоумышленники могут продолжить распространять ссылки на опасный сайт с помощью фишинга. При попытке перейти на портал злоумышленников покупатель видит всплывающее окно с предложением ввести данные банковской карты.

Специалисты отмечают, что подобные атаки чаще происходят в предновогодний период и в преддверии Чёрной пятницы. Пользователям рекомендуют обращать внимание на адрес сайта перед вводом важной информации.