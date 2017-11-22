В Гданьске возле консульства России пройдёт пикет против абортов

В среду, 22 ноября, в Гданьске пройдёт пикет против абортов. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Мероприятие начнётся в 12:20 у здания российского консульства. "Мы хотим поддержать российских активистов pro-life, которые собрали более 1,2 миллиона подписей под петицией введения полного запрета абортов в их стране", – объясняют организаторы. Представители фонда "Про — Право на Жизнь" борются за введение абсолютного запрета абортов.

Активисты также отправят письма поддержки от поляков, которые хотят запрета абортов, президенту России Владимиру Путину. "Такая акция, как наша, должна показать россиянам, что они не одиноки в их борьбе за введение запрета на аборты. Такое право поддерживает много людей в Польше, или на Западе Европы", – подчеркнул представитель фонда Дамиан Шульц.