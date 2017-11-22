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Калининград попал в список городов с неблагополучной экологической обстановкой

21 ноября 201721:22
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Калининград назван в числе из самых неблагополучных городов России по экологической обстановке. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Минприроды РФ.
 
Министерство составило экологический рейтинг российских городов. В десятку наиболее благополучных вошли Набережные Челны, Казань, Воронеж, Магас, Вологда, Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола и Владикавказ. Москва и Санкт-Петербург оказались на 16-м и 26-м местах соответственно, уточняет РИА Новости.
 
Самая неблагополучная экологическая обстановка, согласно этому рейтингу, в Благовещенске, Иванове, Калининграде, Севастополе, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Ставрополе, Томске, Череповце, Красноярске, Твери, Хабаровске и Симферополе.
 
Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных властями крупных муниципальных образований на территориях всех регионов страны. Он формируется ежегодно с 2013 года, но в этот раз методика была доработана. Главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды. Всего в списке 103 города с населением более 100 тысяч человек.
 

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