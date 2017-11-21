Калининградцы пожаловались главному инспектору МВД России на мошенников и рейдеров

На приёме у главного инспектора МВД России калининградцы чаще всего жаловались на мошенничество фирм, рейдерские захваты и кадровую политику в правоохранительных органах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Личный приём граждан в Калининграде генерал-майор полиции Сергей Басак провёл в рамках проверки местного управления МВД. Пообщаться с генералом пришли около 50 человек, от них поступило 41 заявление, уточнили в пресс-службе. Чтобы выслушать всех, генералу потребовалось более десяти часов.

Калининградцев интересовали вопросы, касающиеся расследования мошеннических действий руководителей туркомпании, риэлтерской фирмы, торгового предприятия, а также рейдерского захвата фармацевтического бизнеса. Кроме того, много обращений поступило по поводу увольнений и восстановлении на службу в органах внутренних дел.

Среди прочего была и просьба от двух военных пенсионеров о поощрении сотрудников городского отдела полиции за добросовестную работу. Все обращения зарегистрированы, по ним будут проведены проверки и приняты меры, сообщили в УМВД.