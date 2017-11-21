В Калининграде больше недели не могли извлечь из захламлённой квартиры умершего хозяина

В калининградской квартире больше недели пролежало тело умершего хозяина. При жизни мужчина натаскал в дом столько хлама, что туда не могла войти полиция. Утрамбованные завалы мусора пришлось разбирать спасателям. Журналист Клопс.Ru встретился с жителями дома по ул. Киевской, 111, которые рассказали, как около десяти дней жили рядом с мёртвым соседом.

Заперто изнутри

На жуткий запах в подъезде жильцы дома № 111 по ул. Киевской начали жаловаться в субботу 11 ноября. Они предположили, что запах исходит из квартиры № 7 на третьем этаже. Её жилец ни с кем не общался, и годами таскал в квартиру хлам с окрестных помоек. Люди тщетно стучали в запертую дверь. Соседи предположили, что с ним что-то случилось, так как около двух недель его никто не видел.

"В среду, 15 ноября мы вызвали полицию, так как запах усиливался и в подъезде, и в квартирах. Пришли двое полицейских, постучали, в ответ тишина. Вызвали представителей управляющей компании и спасателей. Они взломали дверь, но зайти внутрь не смогли — весь коридор до потолка был утрамбован мусором! Оставалась небольшая дыра, в которую пролазил хозяин квартиры. Один из полицейских посветил внутрь фонариком, ничего, конечно, не увидел. Сказал, что никого там нет, а запах из-за гниющих продуктов. При этом дверь была закрыта на ключ изнутри, было понятно, что кто-то внутри есть! Только искать хозяина не захотели", — рассказала жительница дома Людмила Петровна.

Вход в квартиру, заваленную мусором. Фото: Александр Подгорчук

Полицейские закрыли квартиру и ушли. Через день-два трупный запах в подъезде стал таким едким, что от него выворачивало наизнанку. Войти в дом стало невозможно, ядовитый смрад сшибал с ног, по вентиляционным каналам проникал в квартиры жильцов. Было совершенно ясно, что в квартире разлагается тело.

Искали несколько часов

В субботу, 18 ноября с самого утра жильцы снова начали бить во все колокола. В полиции им ответили, что без коммунальщиков ничего не могут сделать.

"Лично я звонила в управляющую компанию, дежурному мэрии, они сказали, что в курсе ситуации. Мы даже сделали сообщение на горячую линию губернатора. Только после этого, примерно через 40 минут приехали спасатели. Это было уже после 15:00. Они открыли дверь и надели маски. Частично освободили коридор от хлама, завалили полподъезда! Дышать было невозможно. Такого зрелища, что мы увидели в этой квартире, мы никогда не видели. Даже полицейский был изумлён. Чтобы найти тело в однокомнатной квартире площадью около 30 м2, им понадобилось несколько часов!" — говорит Людмила Петровна.

Уже поздно вечером тело мужчины с трудом удалось извлечь из груды мусора. Светлана, жительница четвертого этажа говорит, что, по словам полицейского, усопший сосед был инженером с двумя высшими образованиями. Нашли его мёртвым на полке, где он пролежал около двух недель.

Звериная нора

Выставленные из квартиры груды барахла простояли в подъезде до понедельника. Жители дома позвонили в управляющую компанию, потребовали уборки подъезда, дезинфекции квартиры и лестничной площадки. 20 ноября хлам из подъезда вывезли. Лестницу с первого по третий этаж засыпали порошком хлора, но на четвёртом и пятом этаже стоит всё тот же смрад.

Жильцы говорят, что мучились от запахов все эти годы.

"Я была ещё ребёнком, а он уже всё тащил в квартиру с помоек. Очевидно, что он был психически болен, развел ужасную антисанитарию! Когда он готовил пищу, смрад не выветривался по несколько дней. Это было невозможно! Человек жил в муниципальной квартире, у него были огромные долги за коммуналку, ему отключили электричество, газ. Он из городской квартиры сделал звериную нору. Мы писали жалобы на него около 15 лет. И никто не принимал никаких мер , просто никто не хотел этим заниматься", — возмущается Светлана.

Не смогли зайти

В УМВД по Калининградской области пояснили, что первое сообщение о трупном запахе в подъезде поступило от жильцов дома 15 ноября. На место приехали участковые уполномоченные полиции. Дверь им никто не открыл. Вызвали представителей управляющей компании, вскрыли дверь и обнаружили груды мусора. Смрад действительно ощущался, но при визуальном осмотре жилья, насколько это было возможно сделать, полицейские ничего не обнаружили.

18 ноября сотрудников полиции вызвали снова. В присутствии коммунальщиков опять вскрыли дверь, вызвали сотрудников МЧС, начали разбирать хлам. Под завалами и обнаружили труп хозяина квартиры. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть не криминальная, человек скончался около трёх недель назад.

Дворник плакала

"Управляющая компания отвечает за эксплуатацию и обслуживание мест общего пользования. В этом вопросе и что касается извлечения тела из квартиры, мы все предприняли. Вывезли хлам из коридоров, лестницы посыпали хлоркой", — пояснила заместитель директора управляющей компании ООО "Теплосервис" Инна Димитренко.

Замдиректора говорит, что лично вызывала туда МЧС, полицию и состыковывала их. Полицейские первый раз приехали и уехали, так как не смогли пройти в квартиру.

"Тоже странная позиция, мы вам тело оставим, что хотите, то и делайте с ним! Для этого есть специальные службы, с масками, обмундированием, оборудованием, которые могут туда попасть и работать в таких условиях. Дворник плакала, потому что не может работать в таких условиях. Её задача улицы убирать!" — возмущается Инна Димитренко.

Что касается вывоза мусора из квартиры, то у неё есть собственник — муниципалитет. Чтобы очистить жильё, нужно минимум два КамАЗа. УК не может это сделать за счёт остальных жильцов.

"Мы написали в комитет городского хозяйства администрации Калининграда и в комитет муниципального имущества. Потребовали, чтобы они в кратчайшие сроки освободили помещение и произвели его дезинфекцию. Мы сами озабоченны этим вопросом, и ждём действий от собственника ", — сообщила Инна Дмитриенко.

Редакция направила информационный запрос в администрацию Калининграда, чиновники пообещали прокомментировать ситуацию позднее.