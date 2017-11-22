Роскачество исследовало батоны "Зеленоградский" и "Русский хлеб"

Эксперты Роскачества проверили нарезные батоны, производимые на территории Калининградской области. О результатах сообщает пресс-служба ведомства.



Всего в экспертизе участвовали батоны 16 производителей Северо-Запада. Проверялись отсутствие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов, использование искусственных добавок и заменителей, качество муки, а также потребительские свойства продукта.



"Батоны нарезного производителей Калининградской области под торговыми марками "Русский хлеб" и "Зеленоградский" признаны качественными и безопасными", — отметили в пресс-службе.



Критериям безопасности в целом соответствуют все образцы. В одном случае производитель нарушил требования по содержанию жира. В Северо-Западном округе в тесто чаще добавляют консервант — сорбиновую кислоту, чем в Центральном. Постепенно планируется проверить хлеб во всех регионах России.