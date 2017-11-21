Население Китая достигло 1,399 млрд человек

В Китае стало насчитываться 1,399 млрд человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство общественной безопасности страны.



За 2016 год число граждан Китая выросло на миллион. К 2020 году ожидается 1,42 млрд жителей Китая.



Трудоспособных жителей в возрасте 16–60 лет сегодня насчитывается более 65% от общего числа. При этом отмечается, что в последние годы население Китайской Народной Республики стремительно стареет. Сегодня людей старше 60 лет насчитывается 16,7% от общего числа населения.