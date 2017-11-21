В филармонии сыграют на органе музыку из "Пиратов Карибского моря"

В Калининградской областной филармонии в пятницу, 24 ноября, представят программу "Музыка зарубежных фильмов". Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.



Концерт начнётся в 19:00. В нём примут участие лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган) и солистка-вокалистка Юлия Василькова (колоратурное сопрано). Для зрителей будет исполнена музыка В.А. Моцарта, Г.Ф. Генделя, Дж. Пуччини, Н. Рота, Э. Ллойда Уэббера, М. Виана, Х. Циммера ("Амадеус", "Ромео и Джульетта", "Призрак оперы", "Пираты Карибского моря" и др.).