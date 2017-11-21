В Калининграде нет света на 14 улицах (список)

На ряде калининградских улиц во вторник, 21 ноября, нет света или холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Света из-за ремонтных работ не будет:

— до 13:00 — на ул. Каштановая Аллея, 75–77, 79–81, 68–70, 72–88, ул. Чернышевского, 67–73, 75, 62–70, 70а;

— до 13:30 — на ул. Харьковской, 5а, 23–47, 2–20, 22, 28–30, 5–21, 12, 17, 24, 26, 21а, ул. Ремонтной, 14–20, 22, 24, 32, 73–97, 119–121, 123–127, пер. Ремонтном, 2–6, 12–14, 11–15, 17, ул. Станочной, 14, 15, 19, пер. Радищева, 11, 16;

— до 18:00 — на проспекте Мира, 4, 73–75, 102, 110–120, 124–126, ул. К. Маркса 67–71, 73–83, 112–118в, 120–126, пер. Энгельса, 2–8, ул. Чапаева, 2, ул. Чернышевского, 56, 56а, пер. Чернышевского, 3, ул. Каштановая Аллея, 59–71, 58–62, 74, 78, 82, 87–93, 95–97, 90–128, 103–105, ул. Банковской, 12а, 33–39, ул. Енисейской, 1–39.



Холодную воду до 15:00 отключили на ул. Машиностроительной, 36а, 38–46, 48–54, 60, 60а, 64; до 16:00 — на ул. Клинской, 2–22, 1–19, ул. Грунтовой, ул. Бронницкой, 1а, 1б, 3, 8–16, 19–35, 39, ул. Солнечногорской, 8–22, 19–45, ул. Ангарской, 80–82, 84, ул. Яхромской, ул. Муромской, 6–52, 3–33, пер. Клинском, 1, 2.



Кроме того, из-за ремонта до 17:00 нет тепла на ул. Тюленина, 2 (школа №41), 6–8 (детско-юношеская спортивная школа №41), 15, ул. Клинической, 19, 21, Московском пр., 95, 97, ул. Фрунзе, 4, 6, 11–15, 15а, 28.