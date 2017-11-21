Россияне рассказали, легко ли могут погасить взятые кредиты

В России больше половины семей имеют незакрытые кредиты. Об этом сообщает ВЦИОМ

57% опрошенных сообщили социологам, что у них самих или членов их семей есть непогашенные займы. Больше всего таких среди 25–34-летних, а также среди жителей сёл и небольших городов.



При этом каждый пятый признался, что погасить кредит сможет только с большим трудом, и только 28% отметили, что выплатят нужную сумму без труда. Большинство гасит задолженность из зарплаты, четверть берёт нужные средства из пенсий и стипендий, по 6% тратят на это доходы от бизнеса или деньги близких.



Только треть жителей страны никогда не брала кредитов. Интересно, что 4% не знают, пользовались ли когда-либо этой услугой.