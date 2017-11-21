Верховный суд РФ сделал разъяснение о перепланировке балконов для жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщает "Российская газета"

Разъяснение сделано по итогам рассмотрения дела собственницы квартиры, которая переделала балкон. Она совместила его с кухней, увеличила размеры и сделала козырёк, который закрывал обзор соседям снизу. Соседи утверждали, что женщина сделала незаконную перепланировку, не получив согласия соседей и разрешения компетентных органов. Она подала встречный иск и заявила, что собрала согласие части соседей и владельца нежилого помещения дома, а также получила разрешения на перепланировку.

Городские суды согласились с доводами женщины и пришли к выводу, что перестройка балкона выполнена с учётом требований строительных и санитарных норм, не нарушает интересы и права собственников соседних квартир, не создаёт угрозу жизни и не меняет целевое назначение помещений. Верховный суд пересмотрел дело и объяснил, что балконные плиты относятся к общему имуществу и к ограждающим и несущим конструкциям. Их перепланировку нужно согласовывать со всеми собственниками помещений дома. Все вынесенные решения по делу отменены. Дело направлено на новое рассмотрение с учётом позиции и разъяснений Верховного суда.