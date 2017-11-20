"Росгранстрой" предупредил о возможных пробках при выезде через погранпереход Мамоново - Гжехотки

Росгранстрой предупредил о возможных пробках при пересечении границы со стороны РФ на погранпереходе в Мамоново. Автомобильное движение может быть затруднено с 10:00 до 18:00 во вторник, 21 ноября, сообщили в учреждении.

Калининградский филиал ФГКУ "Росгранстрой" уведомил участников ВЭД, что на этой неделе в регион будет доставлен генератор для ветроустановки. Крупногабаритные и тяжеловесные автопоезда повезут оборудование через МАПП Мамоново. Во время движения автопоездов может быть затруднён выезд автомобилей с российской стороны. Со стороны польской границы пропускной пункт будет работать в обычном режиме.

Ранее правительством Калининградской области был утверждён проект переноса ветроэнергетических установок с побережья Балтийского моря у посёлка Куликово Зеленоградского района в посёлок Ушаково Гурьевского района. Проект реализуется в рамках региональной программы по энергосбережению в регионе.