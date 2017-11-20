Патриарх Кирилл предупредил о приближении конца света
Патриарх Кирилл сообщил россиянам, что приближается конец света. Об этом пишет "Интерфакс"
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"Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближения грозных мгновений истории, о которых говорил в своём Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — отметил глава РПЦ.
По словам Кирилла, в грех человечество сегодня вводят отдельные деятели культуры — в частности, кинематографа и театра. Конкретизировать настоятель не стал.
Кирилл призвал россиян "затормозить наше сползание в бездну окончания истории", так как приближение конца света зависит от самих людей. Особенно, отметил он, это относится к публичным личностям.
Отметим, что сегодня патриарху исполнился 71 год.