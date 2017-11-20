Илья Баринов и гендиректор "БАРС Груп" обсудят цифровизацию Калининградской области

Во вторник, 21 ноября, члены правительства Калининградской области и генеральный директор компании "БАРС Груп" ответят на вопросы журналистов по цифровизации Калининградской области в пресс-центре медиагруппы "Западная пресса".

В конференции примет участие заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов, министр здравоохранения региона Александр Кравченко и гендиректор "БАРС Груп" Тимур Ахмеров. На мероприятии обсудят вопросы цифровизации Калининградской области, в том числе медицинской направленности. Конференция приурочена к открытию проектного офиса "БАРС Груп", которая стала партнёром региона в области построения цифровой экономики.

Пресс-конференция начнётся в 12:00 по адресу ул. Рокоссовского, д. 16/18. Приглашаются журналисты.