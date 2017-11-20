В Калининграде суд заблокировал сайты, где учили воровать электроэнергию

В Калининграде суд заблокировал три сайта, на которых размещали инструкции по воровству электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба АО "Янтарьэнерго".

На сайтах рассказывали, как обмануть счётчик и вскрыть его, и показывали видеоинструкцию. Ознакомиться с ней мог любой пользователь, так как для этого не требовалась регистрация.

"‟Янтарьэнерго” напоминает, что действия, связанные с распространением вышеуказанной информации в интернете, являются неправомерными. Установка различных устройств, останавливающих работу счётчиков, вскрытие и незаметное удаление пломб с приборов учёта и последующая неоплата ресурса являются противоправными деяниями и влекут за собой административную и уголовную ответственность", — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требование прокуратуры Центрального района Калининграда о блокировке трёх сайтов. Аналогичное заявление, касающееся ещё двух сайтов, направила прокуратура Московского района.