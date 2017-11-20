Срок полномочий председателей судов в России могут сократить с шести до двух лет

В России готовится законопроект, предлагающий сократить срок полномочий председателей судов до двух лет. Об этом сообщает "Парламентская газета"



Автором инициативы стал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Он объяснил, что это поможет избежать произвола в судебной системе.



"Сегодня председатель суда — это царь и бог для судей, причём это фигура вечная. Они могут занимать свою должность в течение шести лет и переизбраться на новый срок. За двенадцать лет судья выстраивает свою собственную систему. Однако именно сменяемость судей является гарантией от произвола", — пояснил свою позицию Калашников.