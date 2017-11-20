Срок полномочий председателей судов в России могут сократить с шести до двух лет
В России готовится законопроект, предлагающий сократить срок полномочий председателей судов до двух лет. Об этом сообщает "Парламентская газета"
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Автором инициативы стал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Он объяснил, что это поможет избежать произвола в судебной системе.
"Сегодня председатель суда — это царь и бог для судей, причём это фигура вечная. Они могут занимать свою должность в течение шести лет и переизбраться на новый срок. За двенадцать лет судья выстраивает свою собственную систему. Однако именно сменяемость судей является гарантией от произвола", — пояснил свою позицию Калашников.