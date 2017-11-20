Пять калининградских школьников примут участие в спецпроекте ко Дню рождения КВН

Впервые калининградские школьники примут участие в спецпроекте ко Дню рождения КВН, игру покажут по "Первому каналу".

Как рассказал руководитель "КЛАССной лиги" Павел Лапшов, в Москву на подготовку были приглашены пять ребят из Калининградской области: Георгий Маштаков ("Трудный возраст"), Анар Алиев ("Мы не планировали"), Лиза Лебедева, Дмитрий Никифоров и Андрей Лебедев ("Пора по партам"). Они войдут в Детскую сборную КВН.

23 ноября на сцену "Планеты КВН" также выйдут: "Будем дружить семьями", сборная Центросоюза России (Москва), "Русская дорога", "Горизонт", RUDN University, "Наполеон Динамит", "Приказ 390", Сборная МФЮА, "Триод и Диод", "Азия Mix", Сборная вузов Чеченской республики, "Борцы".