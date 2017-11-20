Калининградский зоопарк предлагает бесплатный вход многодетным семьям

С 25 по 30 ноября многодетные семьи могут бесплатно посетить Калининградский зоопарк. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Акция приурочена ко Дню матери. Это касается семей, в которых есть три и более несовершеннолетних ребёнка. Чтобы подтвердить свой статус, матери должны показать в кассе запись в паспорте, удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении.



В зоопарке отметили, что сегодня на территории живёт единственная в мире бурая медведица Настя — обладательница удостоверения многодетной матери. За тридцать лет своей жизни Настя родила 42 детёныша. Удостоверение ей вручила в 2014 году Ассоциация многодетных матерей.