Больше половины Россия уверено, что от Путина скрывают ситуацию в стране

Президент Владимир Путин не несёт ответственности за то, что сегодня происходит в России — в этом уверен каждый десятый житель страны. Опрос проводил "Левада-центр"



"Он всё делал правильно, и если что-то не удалось, то это вина нерадивых и коррумпированных чиновников" — такой вариант ответа выбрали 11% опрошенных. Больше половины (55%) всё-таки уверены, что ситуация в России — следствие действий Путина. А каждый пятый считает, что президент ответственен "в некоторой мере".



Менее трети жителей страны полагает, что глава России получает полную информацию обо всём происходящем. Ещё 42% считают, что президент получает неполную и искажённую информацию, а 16% — что от него скрывают всю правду.



Большинство уверено при этом, что Путин выражает интересы силовиков, олигархов и чиновников. Лишь 17% считают, что президент стоит на страже интересов "простых людей" — служащих, рабочих и тружеников села.