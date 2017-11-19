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Главная Новости Общество

Первая новогодняя ёлка России открылась в резиденции Деда Мороза

18:02
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Первую новогоднюю ёлку России зажгли в день рождения Деда Мороза в его резиденции, 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
 
Ёлка находится на берегу реки Сухоны в 12 километрах от Великого Устюга. На праздник приехали более 4 тысяч гостей из 15 регионов России. Мероприятие началось утром с форума "Сказочная Россия", который объединил регионы со сказочными персонажами. Вечером состоялся фейерверк, после которого гости во главе с Дедом Морозом зажгли городскую ёлку.
 
Глава Ростуризма Олег Сафонов попросил Деда Мороза дойти до каждого российского ребёнка и подарить детям всё, что они хотят.
 

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