Первая новогодняя ёлка России открылась в резиденции Деда Мороза

Первую новогоднюю ёлку России зажгли в день рождения Деда Мороза в его резиденции, 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС

Ёлка находится на берегу реки Сухоны в 12 километрах от Великого Устюга. На праздник приехали более 4 тысяч гостей из 15 регионов России. Мероприятие началось утром с форума "Сказочная Россия", который объединил регионы со сказочными персонажами. Вечером состоялся фейерверк, после которого гости во главе с Дедом Морозом зажгли городскую ёлку.

Глава Ростуризма Олег Сафонов попросил Деда Мороза дойти до каждого российского ребёнка и подарить детям всё, что они хотят.