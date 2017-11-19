В Калининграде пройдёт конкурс детских хоровых коллективов "Русская Метелица"

С 7 по 9 декабря в городе пройдёт IX открытый конкурс детских хоровых коллективов "Русская Метелица". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участниками конкурса станут учащиеся музыкальных школ, школ искусств, творческие коллективы детско-юношеских центров, дворцов и домов детского творчества, дворцов и домов культуры культурно-досугового типа Калининградской области и городов России. Они выступят в номинациях: академическое пение (хоры и вокальные ансамбли), народное пение и фольклор.



Организатором мероприятия является детская школа искусств им. П.И. Чайковского при поддержке регионального Министерства культуры. Цель конкурса — культурное и музыкальное развитие подрастающего поколения.

Программа

7 декабря - концертный зал ДШИ им. П.И. Чайковского (ул. Эпроновская, 31)



8 декабря - мастер-классы членов жюри конкурса. Концертный зал ДШИ им. Чайковского П. И.



9 декабря - концертный зал КОМК им. С.В. Рахманинова (ул. Фрунзе, 4)



11.00 – 14.00 Конкурсные прослушивания творческих коллективов;



14.00 – 15.00 Детские игровые программы;



15.00 Гала-концерт победителей и участников конкурса. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей.