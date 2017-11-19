ГИБДД предупреждает о гололёде и тумане на трассах Калининградской области

Региональная Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о появлении тумана на загородных автодорогах. Связано это со значительными перепадами температуры воздуха в дневные и ночные часы.

В связи со снижением температуры воздуха до отрицательных отметок возможен гололёд. Это может способствовать дорожно-транспортным происшествиям.

Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток. Пешеходам ГИБДД советует быть внимательными при переходе через проезжую часть дороги, а также иметь на одежде световозвращающие элементы.