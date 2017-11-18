Скончался один из основателей AC/DC Малкольм Янг

Знаменитый рок-музыкант Малкольм Янг, один из основателей австралийской группы AC/DC, скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу группы.

"Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга", — цитирует издание запись с официальной страницы AC/DC в Facebook.

"Малкольм Янг был движущей силой группы, перфекционистом и уникальным человеком. Он оставил огромное наследие, которое будет жить вечно. Хорошая работа, Малкольм", — написали коллеги музыканта.

Малкольм и его младший брат Ангус основали группу вместе. С момента основания группы в 1973 году Малкольм Янг был гитаристом AC/DC, однако в 2014 году был вынужден оставить участие в группе из-за деменции.

Старший брат Малкольма и Ангуса Янгов Джордж, бывший продюсером группы, скончался месяц назад.