В правительстве РФ предложили ввести в школах уроки медицины

В российском правительстве предложили ввести в школах уроки по основам медицинских знаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец.

Голодец предложила обучать школьников основам медицины в том числе и для того, чтобы повышать информированность общества о диабете, уточнили в пресс-службе.

"Чрезвычайно важно предпринимать меры по увеличению информированности о заболевании — проводить обучающие курсы для работников сферы образования, совершенствовать стандарты оказания медицинской помощи для своевременной постановки диагноза, организовывать специализированные уроки для школьников об основах медицинских знаний", — цитирует агентство новостей слова чиновницы.