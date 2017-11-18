В правительстве РФ предложили ввести в школах уроки медицины
В российском правительстве предложили ввести в школах уроки по основам медицинских знаний. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец.
Голодец предложила обучать школьников основам медицины в том числе и для того, чтобы повышать информированность общества о диабете, уточнили в пресс-службе.
"Чрезвычайно важно предпринимать меры по увеличению информированности о заболевании — проводить обучающие курсы для работников сферы образования, совершенствовать стандарты оказания медицинской помощи для своевременной постановки диагноза, организовывать специализированные уроки для школьников об основах медицинских знаний", — цитирует агентство новостей слова чиновницы.
В Калининградской области 2018 год объявлен годом борьбы с диабетом
. Региональные власти намерены, среди прочего, организовать информационную кампанию, чтобы как можно большее число жителей области узнало о проблеме сахарного диабета и о способах профилактики этого заболевания.