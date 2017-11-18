Максим Галкин и Алла Пугачёва обвенчались после шести лет совместной жизни (видео)

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачёва прошли обряд венчания. Об этом сообщает Газета.Ru

Венчание звёздной пары состоялось в свято-Троицком соборе. О церковном бракосочетании Максим Галкин сообщил в соцсетях.

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", – написал Галкин в инстаграм. В интернете уже появилось видео с церемонии.

Пара живёт в зарегистрированном браке с 2011 года. Примадонна и юморист воспитывают двоих детей, Гарри и Елизавету.

Однако некоторые представители церкви не одобрили венчание Галкина и Пугачёвой. Так, диакон Андрей Кураев заявил, что по истинным канонам православия брак мужчины и женщины, которые не могут зачать детей, является незаконным, пишет Riasv.ru . По его мнению, Алла Пугачёва ни по возрасту, ни по количеству предыдущих браков не должна была допускаться к венчанию.

Протоирей Владимир Петровский предположил, что пара отнеслась к венчанию как к саморекламе и развлечению. Кроме того, ещё 600 лет назад Синод постановил, что препятствием к венчанию может стать "несоразмерность в годах", напомнил священнослужитель.