В Калининграде судебный пристав задержал мужчину, который находился в федеральном розыске

Судебный пристав опознал и задержал калининградца, находящегося в федеральном розыске за совершение кражи. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.

Судебный пристав Сергей Евсиков при проверке документов на входе в Центральный районный суд в Калининграде задержал 21-летнего мужчину, который длительное время находился в федеральном розыске за совершение кражи. Задержанный был передан сотрудникам ОВД №2.

В ФССП отметили, что Сергей Евсиков неоднократно получал благодарность за безупречную службу. Коллеги и руководство характеризуют его как исключительно внимательного и ответственного специалиста.