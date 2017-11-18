В Калининграде судебный пристав задержал мужчину, который находился в федеральном розыске
Судебный пристав опознал и задержал калининградца, находящегося в федеральном розыске за совершение кражи. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.
Судебный пристав Сергей Евсиков при проверке документов на входе в Центральный районный суд в Калининграде задержал 21-летнего мужчину, который длительное время находился в федеральном розыске за совершение кражи. Задержанный был передан сотрудникам ОВД №2.
В ФССП отметили, что Сергей Евсиков неоднократно получал благодарность за безупречную службу. Коллеги и руководство характеризуют его как исключительно внимательного и ответственного специалиста.