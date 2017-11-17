В Калининграде определились кандидаты на пост главы города

Ровно в 16:00 в пятницу, 17 ноября, закончился приём документов от желающих принять участие в конкурсе по выбору нового главы Калининграда. До указанного времени успели заявиться семеро кандидатов. Об этом сообщил Клопс.Ru депутат горсовета Андрей Шумилин.

В список кандидатур на пост градоначальника, из которого предстоит выбирать комиссии, вошли:

— Александр Ярошук, действующий глава Калининграда;

— Евгений Андреев, бывший замглавы администрации Балтийска, руководитель МУП "Озёрск-Чистота". В настоящее время безработный;

— Александр Андреев, житель Зеленоградского района. Работал в различных муниципальных учреждениях. Сейчас трудится юристом;

— Дмитрий Виноградов, депутат горсовета Калининграда. Член Либерально-демократической партии России;

— Вячеслав Иванов, президент Фонда поддержки работников УМВД, спецслужб и военнослужащих "Слава";

— Александр Зуев, бывший замглавы администрации Калининграда и председатель комитета муниципального имущества;

— Андрей Спиркин, конкурсный управляющий Арбитражного суда Калининградской области.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калининграда планируют провести 24 ноября 2017 года. 29 ноября станет известно имя нового сити-менеджера.