Учёные: собаковладельцы живут дольше других людей

Хозяева собак живут дольше по сравнению с остальными людьми. Такой вывод, пишут "Известия" , сделали шведские учёные.



Статья опубликована в Scientific Reports. В ней говорится о том, что общение с собаками на треть понижает риск преждевременной смерти. Вероятность развития болезней сердца и сосудов при этом уменьшается на 11%. Особенно это касается одиноких людей.



В исследовании использовались наблюдения за 3,4 млн человек. Оказалось, что благотворнее всего на своих хозяев влияют охотничьи породы.