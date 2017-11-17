Учёные: собаковладельцы живут дольше других людей
Хозяева собак живут дольше по сравнению с остальными людьми. Такой вывод, пишут "Известия"
, сделали шведские учёные.
Статья опубликована в Scientific Reports. В ней говорится о том, что общение с собаками на треть понижает риск преждевременной смерти. Вероятность развития болезней сердца и сосудов при этом уменьшается на 11%. Особенно это касается одиноких людей.
В исследовании использовались наблюдения за 3,4 млн человек. Оказалось, что благотворнее всего на своих хозяев влияют охотничьи породы.