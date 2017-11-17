На Северном вокзале в Калининграде открылась касса по продаже билетов в "Янтарь-Холл"

На Северном вокзале открыли специальную кассу, в которой можно купить билеты на мероприятия, проходящие в театре эстрады "Янтарь-Холл" в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



"Это новый совместный проект театра и Калининградской пригородной пассажирской компании", — пояснили в пресс-службе.



Касса находится в здании вокзала, в застеклённой части зала ожидания, в окне №7. Она работает ежедневно с 11 до 19 часов. Пассажиры пригородных поездов при предъявлении билета на электричку получают скидку на представление в размере 3%.