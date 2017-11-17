Глава Минобра пообещала вернуть программу образовательных кредитов
Осенью 2018 года в России возобновят программу по выдаче образовательных кредитов. Как передаёт "РИА Новости"
, такое заявление сделала глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"Сейчас вопрос урегулируется окончательно с Минфином и Минэкомом, и программа будет продолжена с осени 2018 года", — рассказала Васильева.
В январе 2017 года сообщалось, что Сбербанк прекратил выдачу образовательных кредитов
студентам вузов. Банк был единственной организацией, которая предоставляла подобные ссуды. В организации объяснили приостановку оптимизацией госпрограммы. Минобрнауки сообщало, что максимально быстро восстановит выдачу образовательных кредитов.