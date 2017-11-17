На 15 улицах Калининграда нет электричества (список)

В Калининграде на ряде улиц в пятницу, 17 ноября, нет света или холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Света не будет:

— до 13:00 — на ул. М. Пожарского, 4, 5, 7–15, 8, 10, 12, 17, ул. Артиллерийской, 35а, 45, 51, 53, 57, ул. Гагарина, 2а, 78, 80, 80а, 84, 84а, 82, 82а, 86, 86а, 86д, 88, 88а, 88б, 88в, 88г, 92, 94, 98, 98а, 102, 157, 159, 165, 167, 167а, 167б, 171ю, 173, 173а, 173б, 173в, 177, 179, ул. Дружной, 11, пер. Дружном, 1, 2, 3, 4, 5, пер. Гагарина, 2, ул. Молодой Гвардии, 9, 11;

— до 18:00 — на ул. С. Тюленина, 15, 17–19, ул. Фрунзе, 6, 6а, 9, Московском пр., 97, Ленинском пр., 155, 155а, 157–159, 161, пл. Калинина, 17–27, ул. Омской, 2–6а, ул. Ореховой, 5, 7–19, ул. Хмельницкого, 14, 21–25, 25, 27–31.



В связи с работами, проводимыми предприятием "Янтарьэнерго", будет прекращена подача электроэнергии на ВНС III подъема, расположенной в Ленинградском районе. В связи с этим до 13 часов прекращено холодное водоснабжение в многоквартирных домах на ул. Артиллерийской, 23 (5 эт.), 25 (5 эт.), 27 (5 эт.), 29 (5эт.), 31 (5 эт.), 33 (5 эт.), 35 (5 эт.), 37 (5 эт.), 39 (5 эт.), 41 (5 эт.), 43 (5 эт.), 45 (5 эт.), 47 (5 эт.), 49 (5 эт.), 51 (5 эт.), 53 (5 эт.), 55 (5 эт.), 57 (9 эт.), 59 (8 эт.), 23а, 35а.



Холодной воды в пятницу не будет на ул. Ореховой, 7–19, в Московском районе. Кроме того, по-прежнему остаются отключёнными от газоснабжения многие жилые дома в разных районах города.