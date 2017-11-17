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Главная Новости Общество

В центре Калининграда на час отключат 114 фонарей

11:37
  418
В пятницу, 17 ноября, на некоторых центральных улицах Калининграда отключат фонари. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего не будут работать 114 фонарей. Это касается улиц Фрунзе (участок от ул. Тюленина до ул. 9 Апреля), ул. 9 Апреля (участок от ул. Фрунзе до ул. Черняховского), ул. Тюленина, ул. Зарайской, 1–5, школа №41.

Фонари не будут работать с 16:57 до 18:00. Причина отключения в ремонтных работах на трансформаторной подстанции.

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