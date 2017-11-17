Кино, концерты, спорт: как провести 17–19 ноября в Калининграде

В выходные в Калининград приедут с выступлениями знаменитости, кинотеатры будут ждать зрителей на громкие премьеры, а для детей пройдут спектакли и экскурсии — всё как обычно. Как, где и когда именно развлекаться в Калининграде в ближайший уикенд — в обзоре Клопс.Ru.



Для любителей посидеть и посмотреть

На этой неделе киноманам раздолье: на большом экране стартуют и триллер, и драма, и комедия, и боевик.



Джордж Клуни выпустил "Субурбикон" (18+) по сценарию братьев Коэнов. Этого вообще-то должно быть уже достаточно, но мы добавим, что Мэтт Дэймон, Джулианна Мур, Оскар Айзек, ну и остальное всё тоже очень хорошо.



Джулию Робертс можно увидеть в драме "Чудо" (12+) по роману Дж. Паласио. Режиссёром выступил Стивен Чбоски — автор нашумевшего, если помните, романа "Хорошо быть тихоней". А "Чудо" — это история про мальчика Августа, который хочет иметь друзей и ходить в обычную школу, как все дети, вот только выглядит он совсем не как все.



Лигу Справедливости в одноимённом фэнтезийном боевике (16+) ждут новые приключения: Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамен, Киборг и Флэш объединяются под знаменем спасения Земли.



Джиперс Криперс вновь охотится за жертвами. Виктор Сальва выпускает уже третью часть. События "Джиперс Криперс — 3" происходят 23 года спустя.



В пятницу, 17 ноября, в филармонии камерный оркестр исполнит произведения Чайковского (6+). Юрий Стоянов (16+) в Доме искусств даст в этот вечер юбилейный концерт "Для своих".



Музыкальный театр в 19:00 представит лирическую комедию "Пылкий влюблённый" (16+) о человеке, который решается на три свидания, чтобы изменить свою жизнь.



В субботу, 18 ноября, Дом искусств приглашает посетить выступление композитора и музыканта Игоря Корнелюка с программой "Город, которого нет" (12+). В драмтеатре покажут постановку "Дракула" (16+) по роману Брэма Стокера. А в "Янтарь-Холле" состоится творческая встреча с журналистом и писателем Владимиром Познером (12+).



В воскресенье в филармонии лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ даст органный концерт (6+). Дом искусств представит феерию "Волшебное зеркало" (0+) о любви, а драмтеатр — комедию "Пижама на шестерых" (16+).



Для поклонников ночной жизни

В пятницу, 17 ноября, на "Вагонке" выступят старые рок-альтернативщики, которые многим известны по коллективу Tracktor Bowling, а теперь предстанут перед калининградцами как метал-группа Louna (18+). В Yalta в это время представит новый альбом рэпер Homie (12+). "Дредноут" приглашает на брит-поп-пати (18+), начало в 20:00. А в Kaliningrad City Jazz Club приедут американские электронщики Arms and Sleepers (18+).



В субботу Полина Гагарина даст большой сольный концерт в театре эстрады "Янтарь-Холл" (6+). Начало в 18:00. Этой ночью гостям клуба Platinum Олег Самарин представит Future Classic (18+).

Для сторонников активного образа жизни

В пятницу в 20:00 в физкультурно-оздоровительном корпусе БФУ им. И. Канта соберутся зрители, чтобы увидеть мастер-класс по стилю вин чун (0+) от чемпиона России и Европы Михаила Швецова.

В субботу в 11:30 в ФК "Спарта" на ул. Артиллерийской начнётся региональный этап Кубка России по функциональному многоборью (0+).

Для детей

Драмтеатр в 19:00 пятницы покажет добрую историю "Лорд Фаунтлерой" (12+) по юношескому роману Ф.Э. Бернетт: американский мальчик едет в Англию, чтобы познакомиться там со своим богатым дедушкой, который вовсе не рад внуку.

В субботу в 12:00 Театр кукол представит сказку "По щучьему веленью" (0+) для самых маленьких.

В воскресенье в 11:00 малышей приглашает Музыкальный театр на постановку "Золотой петушок" (0+) по произведению А.С. Пушкина. В это время в Театре кукол пройдёт спектакль "Айболит" (0+) по стихам Корнея Чуковского. А те, кто предпочитает познавательный отдых, могут отправиться на экскурсию в зоопарк, где пройдёт прогулка с лекцией "Тропические гиганты" (12+) о жирафах, слоне и бегемоте.