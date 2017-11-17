Союз малого и среднего бизнеса ФРГ планирует открыть представительство в Калининграде

Союз малого и среднего бизнеса Германии рассматривает возможность открыть представительство в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Пункт о планах по открытию представительства включён в соглашение, которое в ходе встречи в Берлине подписали президент бизнес-союза Марио Оховен и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Помимо этого, стороны договорились об обмене информацией о мерах господдержки инвестиционной деятельности. Калининградская область и Союз малого и среднего бизнеса ФРГ будут заниматься совместными проектами и программами, в том числе социального и научно-технического характера.

"Калининградская область — это регион комфортного бизнеса. Мы заинтересованы в реализации интересных предпринимательских идей и проектов и будем рады, если вы примете решение присоединиться к числу инвесторов, которые уже выбрали нашу территорию для развития своего дела",— рассказал Антон Алиханов.