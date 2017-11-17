Опрос: россияне рассказали, сколько среди них атеистов

Каждый пятый россиянин считает себя атеистом. Таковы данные опроса "Левада-центра"

На вопрос о том, во что они верят, 18% отметили, что не верят в Бога. Примечательно, что треть среди них назвали себя православными. Ещё 18% в существовании Бога не уверены и полагают, что доказать его невозможно. Каждый десятый верит в некую высшую силу, 14% склонны верить в Бога периодически.



Четверть опрошенных иногда сомневается в существовании Бога. И только 14% россиян твёрдо уверены в том, что он есть, и никогда в этом не колеблются.



Жизнь после смерти допускает почти половина жителей страны, столько же — религиозные чудеса. В существование дьявола верит или почти верит 41% опрошенных, в царство небесное — 45%.



Интересно, что при этом в сглаз и порчу верят 55% россиян. Сомневается в существовании этих явлений меньше трети населения.