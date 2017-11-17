В воскресенье из-за акции, посвящённой Дню ракетных войск, временно ограничат движение на ул. Профессора Баранова

В воскресенье, 19 ноября, движение автотранспорта на участке ул. Профессора Баранова будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8:00 до 18:00 закроют участок улицы от пл. Победы до ул. Подполковника Иванникова. В это время там пройдёт информационно-агитационная акция "Есть такая профессия — Родину защищать!", посвящённая Дню ракетных войск и артиллерии.

Мэрия советует автовладельцам освободить от транспорта территорию закрытия движения на время проведения массового мероприятия.