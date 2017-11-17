В Калининграде завод "Янтарь" спустит на воду первый траулер, построенный для Камчатки

В пятницу, 17 ноября, в Калининграде состоится спуск на воду траулера "Ленинец". Об этом сообщает пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец" спустят на воду со стапеля "Буревестник" в 11:00. В торжественной церемонии примут участие представители заказчика — Рыболовецкого колхоза им. Ленина, проектанта — Skipskompetanse AS, Министерства промышленности и торговли РФ, Объединённой судостроительной корпорации, органов власти Камчатского края и Калининградской области.