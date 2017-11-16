Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег у пьяного калининградца

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении кражи. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, злоумышленник похитил с банковского счета калининградца более 100 000 рублей. Как пояснили в полиции, к ним обратился молодой человек, который рассказал, что в одном из клубов города познакомился с мужчиной. Парень был уже в изрядном подпитии, когда новый знакомый предложил ему покататься по городу на такси и весело продолжить вечер.

Они остановились около одного из круглосуточных банкоматов на Фестивальной Аллее, где пострадавший в присутствии нового знакомого снимал деньги. Утром молодой человек проснулся дома. Карта и телефон были на месте, а вот денег на счету не оказалось - с банковской карты исчезло более 100 тысяч рублей. СМС-сообщений в телефоне о банковских операциях не было.

Продолжение вечера мужчина помнил смутно: ездили на такси по городу, где-то останавливались... Судя по всему, новый знакомый снял деньги с карты пьяного друга и подчистил СМС-сообщения в телефоне.

Оперативники сумели установить ещё несколько круглосуточных банкоматов в Калининграде, где останавливались мужчины. Это точки на ул. Горького и в центре города, недалеко от площади Победы. Фото подозреваемого мужчины удалось получить с записи камеры видеонаблюдения в одном из отделений банка.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области. Кадр из видеозаписи у банкомата

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Граждан, которым что-либо известно о мужчине, изображенном на фотографии, просят обратиться в полицию по телефонам 8(4012)552-098, 112.