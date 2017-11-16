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Депутат горсовета: В Калининграде половина светофоров работает некорректно

Автор: Константин Сериков
17:54
  713
В Калининграде половина светофоров работает неграмотно. Об этом в четверг, 16 ноября, на заседании комиссии по городскому хозяйству сообщил депутат Олег Мигунов. 
 
В качестве примера он привёл перекрёсток Советского проспекта и ул. Нарвской. По словам Мигунова, на Советском часто возникают километровые пробки.
 
"На проезд по Советскому проспекту даётся 23 секунды, по Нарвской — 45 секунд, хотя ясно, что Советский более загружен. Так работают светофоры на половине подобных перекрёстков. Не надо никаких научных расчётов: дураку понятно, что надо перестраивать, очевидные же вещи", — добавил Мигунов.
 
Депутат напомнил о Гданьске и Берлине, где больше жителей и машин на душу населения, а пробок меньше. 
 
"Надо правильно настраивать светофоры, адаптивные системы, а мы заборы ставим по всему городу", — отметил депутат.
 
В 2017 году лишь на некоторых перекрёстках появились новые светофоры. Режим работы старых не менялся даже там, где проходил ремонт и автомобильный трафик был изменён. Зато на многих улицах Калининграда установили ограждения, что горожане не всегда одобряли. 

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