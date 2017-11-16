Калининградские яхтсмены записали видеопоздравление с днём рождения для мальчика с ДЦП, мечтающего стать капитаном

Калининградские яхтсмены из клуба "Ост-Вест" подготовили поздравления для семилетнего мальчика Андрея из Оренбурга, страдающего ДЦП. Об этом Клопс.Ru рассказал яхтсмен Александр Вахрамеев.



Просьбу отправить её сыну открытки из разных стран мира разместила на своей Просьбу отправить её сыну открытки из разных стран мира разместила на своей странице в Facebook мать ребёнка Галина.



"Мой сын Андрей хоть и не ходит (у него генетическое заболевание, ДЦП и травма спинного мозга), но мечтает стать капитаном дальнего плавания, и 25 декабря у него день рождения, — рассказала Галина. — И он недавно в разговоре с подругой поделился, что мечтает получить открытки от всех капитанов мира. Может быть, кто-то захочет исполнить такую вот мечту и отправит ему открытку? Текст какой-то придумать, мол, я капитан из Барселоны (например), поздравляю тебя! Занимайся, старайся и прилетай потом ко мне — возьму в ученики..."



Кроме того, Галина попросила, если найдутся желающие актёры, надеть костюм моряка и записать поздравительное видеообращение к Андрею.



"Очень хочется порадовать Андрюшку в этом году особенно, а то он в конце лета сломал спину и почти месяц лежал неподвижно", — поделилась женщина.



В ответ на призыв калининградцы из клуба "Ост-Вест" записали видеопоздравление и отправили его на электронный адрес Галины. Кроме того, Андрей получит тельняшку и вымпел яхт-клуба, а в день рождения по "Яхт-радио" его поздравят в прямом эфире.



"И может быть, если захотят родители и позволит состояние здоровья, Андрей захочет приехать к нам на регату 15 июля, — отметил Александр Вахрамеев. — Маме я уже написал приглашение. Если она согласится, будет решать вопросы логистики. Люди у нас отзывчивые, хотят помогать".



По всему миру на призыв откликнулись тысячи людей — об этом Клопс.Ru рассказала сама Галина. "Спасибо огромное за желание порадовать моего капитана! Уже огромное количество открыток в пути", — отметила мать мальчика.



Желающие поздравить Андрея могут направлять открытки по адресу: 460009, Россия, город Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 36/1, кв. 13, Тихоновой Галине Викторовне. Адрес для отправки видео — style21@mail.ru