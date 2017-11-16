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Калининградские яхтсмены записали видеопоздравление с днём рождения для мальчика с ДЦП, мечтающего стать капитаном

16:26
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Калининградские яхтсмены из клуба "Ост-Вест" подготовили поздравления для семилетнего мальчика Андрея из Оренбурга, страдающего ДЦП. Об этом Клопс.Ru рассказал яхтсмен Александр Вахрамеев.

Просьбу отправить её сыну открытки из разных стран мира разместила на своей странице в Facebook мать ребёнка Галина. 

"Мой сын Андрей хоть и не ходит (у него генетическое заболевание, ДЦП и травма спинного мозга), но мечтает стать капитаном дальнего плавания, и 25 декабря у него день рождения, — рассказала Галина. — И он недавно в разговоре с подругой поделился, что мечтает получить открытки от всех капитанов мира. Может быть, кто-то захочет исполнить такую вот мечту и отправит ему открытку? Текст какой-то придумать, мол, я капитан из Барселоны (например), поздравляю тебя! Занимайся, старайся и прилетай потом ко мне — возьму в ученики..."

Кроме того, Галина попросила, если найдутся желающие актёры, надеть костюм моряка и записать поздравительное видеообращение к Андрею.

"Очень хочется порадовать Андрюшку в этом году особенно, а то он в конце лета сломал спину и почти месяц лежал неподвижно", — поделилась женщина.

В ответ на призыв калининградцы из клуба "Ост-Вест" записали видеопоздравление и отправили его на электронный адрес Галины. Кроме того, Андрей получит тельняшку и вымпел яхт-клуба, а в день рождения по "Яхт-радио" его поздравят в прямом эфире.

"И может быть, если захотят родители и позволит состояние здоровья, Андрей захочет приехать к нам на регату 15 июля, — отметил Александр Вахрамеев. — Маме я уже написал приглашение. Если она согласится, будет решать вопросы логистики. Люди у нас отзывчивые, хотят помогать".

По всему миру на призыв откликнулись тысячи людей — об этом Клопс.Ru рассказала сама Галина. "Спасибо огромное за желание порадовать моего капитана! Уже огромное количество открыток в пути", — отметила мать мальчика.

Желающие поздравить Андрея могут направлять открытки по адресу: 460009, Россия, город Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 36/1, кв. 13, Тихоновой Галине Викторовне. Адрес для отправки видео — style21@mail.ru

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