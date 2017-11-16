+8 °C
днем
+4 °C
ночью
16 ноября 2017 г. 17:44
77 229 пользователей
за 24 часа на сайте
59.8 -0.42
Курс ММВБ на 16 ноября 2017, 17:00
70.42 -0.63
Курс ММВБ на 16 ноября 2017, 17:00
16.67 +0.12
Курс ЦБ на 17 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Калининградцы остались без денег после банкротства фирмы, недостроившей их дом

Автор: Ольга Запивалова
15:21
  2908
Три года назад калининградцы Ольга и Олег Беляевы решили построить дом и обратились в компанию "Терем". Строители бросили объект, не закончив работы, и остались должны заказчикам более 500 тыс. руб. 

Взялись строить и бросили на полдороги

"Мы узнали о компании через интернет. Её генеральный директор Дмитрий Т. заявлял, что у фирмы большой опыт. Договорились о сроках, стоимости и условиях. По смете строительство от фундамента до крыши и внутренней отделки обходилось в 2,8 миллиона, платить мы должны были поэтапно, закупка материалов и доставка входили в обязанность подрядчика ", — рассказала Ольга. 
 
Уже на первых этапах были допущены ошибки: фундамент и стены не соответствовали проекту. Потом начались проблемы посерьёзнее. 
 
"Мы отдали часть денег, последние две суммы они буквально вынудили нас заплатить вперёд, ссылаясь на то, что надо купить стройматериал. Это был конец 2014 года, когда резко взлетели курсы валют и подорожал весь товар. Чтобы не переплачивать, мы согласились на их условия, а через месяц строители прекратили работы. Говорили, что бригада на другом объекте, обещали всё закончить позже, но так и не вернулись", — говорит Ольга. 
 
Готовый дом Беляевы должны были получить в феврале 2015 года. Дмитрий скрывался от заказчиков: менял офисы и номера телефонов. Компания не выполнила работ более чем на полмиллиона рублей. 

В полиции предложили искать других пострадавших 

Позже Беляевы узнали, что Дмитрий Т., заключая договор с Беляевыми, уже принял решение о ликвидации своей фирмы. 
 
"Компания обанкротилась в апреле 2015 года. В июле 2016-го мы обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Мошенничество". Через месяц нам отказали с формулировкой ‟Факты, указанные в заявлении, не соответствуют действительности”", — рассказывает Ольга Беляева.
 
Сотрудникам полиции арбитражный управляющий пояснил, что с Беляевым действительно был договор подряда на строительство ИЖД. Общую стоимость договора он не помнит, объём выполненных работ тоже. Но, по его словам, все работы были выполнены в течение полугода. А часть неиспользованных средств в размере 560 тыс. руб. Беляеву были возвращены наличными в присутствии двух сотрудников. Их данные обещали предоставить позднее, но, видимо, так и не предоставили. Семья ещё несколько раз обжаловала решение полиции, но тоже получала отказы.
 
По данным Беляевых, они не единственные клиенты компании, с которых взяли предоплату, а дом построили только на 60–70%. 
 
"Мы выяснили, что по одному адресу зарегистрированы компании "Терем" и "Терем-плюс". Их учредителями являются Дмитрий Т. и его брат", — говорит Олег Беляев. 
 
У супругов скопилась целая папка документов, есть даже решение суда о взыскании с ООО "Терем-плюс" 100 тысяч рублей за неустановленный септик и проценты за пользование чужими деньгами. Эту сумму Беляевы так и не получили. 
 
"Мы предоставили полиции доказательства того, что нас обманули. Но в возбуждении уголовного дела нам отказали, посоветовав искать других пострадавших и обращаться с коллективной жалобой. Мы достраиваем дом своими силами, при этом только на ремонт крыши, устранение протечек потратили 100 тысяч", — рассказал Олег Беляев. 
 
Дмитрий Т. отказался комментировать ситуацию. "Правовую оценку этой ситуации дали в полиции. Я не желаю общаться по этому поводу и прошу меня больше не беспокоить", — заявил мужчина корреспонденту Клопс.Ru. 
 
Семья Беляевых просит тех, кто имел негативный печальный опыт сотрудничества с этой компанией, написать по адресу olka1804@mail.ru или позвонить по телефону редакции 99-16-42.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Стартовал второй этап продаж: как купить билет на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде (пошаговая инструкция, обновлённые цены)
12:10
  4179
Стартовал второй этап продаж: как купить билет на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде (пошаговая инструкция, обновлённые цены)
Калининградцы остались без денег после банкротства фирмы, недостроившей их дом
Фото горячей новости
15:21
  2908
Госдума одобрила законопроект, возвращающий налог на движимое имущество организаций
Фото горячей новости
14:35
  2164
Гипермаркет Interspar открывается в Калининграде
Фото горячей новости
14:00
  12551
В России резко упали цены на iPhone 8 Plus
Фото горячей новости
13:17
  4143

Лента новостей

Картинка
В мэрии объяснили причину отказа от адаптивных светофоров на площади Василевского
17:38
  43
Картинка
Появилось видео аварии на ул. Театральной, где пострадала пятилетняя девочка
17:35
  127
Картинка
Мэрия пообещала сохранить берёзовую рощу на улице Болотова, попавшую в зону застройки
17:19
  161
Картинка
Калининградец пытался провезти в область под капотом Audi запрещённый табак снюс
16:58
  407

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  12231
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9491
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo