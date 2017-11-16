Калининградцы остались без денег после банкротства фирмы, недостроившей их дом

Три года назад калининградцы Ольга и Олег Беляевы решили построить дом и обратились в компанию "Терем". Строители бросили объект, не закончив работы, и остались должны заказчикам более 500 тыс. руб.

Взялись строить и бросили на полдороги

"Мы узнали о компании через интернет. Её генеральный директор Дмитрий Т. заявлял, что у фирмы большой опыт. Договорились о сроках, стоимости и условиях. По смете строительство от фундамента до крыши и внутренней отделки обходилось в 2,8 миллиона, платить мы должны были поэтапно, закупка материалов и доставка входили в обязанность подрядчика ", — рассказала Ольга.

Уже на первых этапах были допущены ошибки: фундамент и стены не соответствовали проекту. Потом начались проблемы посерьёзнее.

"Мы отдали часть денег, последние две суммы они буквально вынудили нас заплатить вперёд, ссылаясь на то, что надо купить стройматериал. Это был конец 2014 года, когда резко взлетели курсы валют и подорожал весь товар. Чтобы не переплачивать, мы согласились на их условия, а через месяц строители прекратили работы. Говорили, что бригада на другом объекте, обещали всё закончить позже, но так и не вернулись", — говорит Ольга.

Готовый дом Беляевы должны были получить в феврале 2015 года. Дмитрий скрывался от заказчиков: менял офисы и номера телефонов. Компания не выполнила работ более чем на полмиллиона рублей.

В полиции предложили искать других пострадавших

Позже Беляевы узнали, что Дмитрий Т., заключая договор с Беляевыми, уже принял решение о ликвидации своей фирмы.

"Компания обанкротилась в апреле 2015 года. В июле 2016-го мы обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Мошенничество". Через месяц нам отказали с формулировкой ‟Факты, указанные в заявлении, не соответствуют действительности”", — рассказывает Ольга Беляева.

Сотрудникам полиции арбитражный управляющий пояснил, что с Беляевым действительно был договор подряда на строительство ИЖД. Общую стоимость договора он не помнит, объём выполненных работ тоже. Но, по его словам, все работы были выполнены в течение полугода. А часть неиспользованных средств в размере 560 тыс. руб. Беляеву были возвращены наличными в присутствии двух сотрудников. Их данные обещали предоставить позднее, но, видимо, так и не предоставили. Семья ещё несколько раз обжаловала решение полиции, но тоже получала отказы.

По данным Беляевых, они не единственные клиенты компании, с которых взяли предоплату, а дом построили только на 60–70%.

"Мы выяснили, что по одному адресу зарегистрированы компании "Терем" и "Терем-плюс". Их учредителями являются Дмитрий Т. и его брат", — говорит Олег Беляев.

У супругов скопилась целая папка документов, есть даже решение суда о взыскании с ООО "Терем-плюс" 100 тысяч рублей за неустановленный септик и проценты за пользование чужими деньгами. Эту сумму Беляевы так и не получили.

"Мы предоставили полиции доказательства того, что нас обманули. Но в возбуждении уголовного дела нам отказали, посоветовав искать других пострадавших и обращаться с коллективной жалобой. Мы достраиваем дом своими силами, при этом только на ремонт крыши, устранение протечек потратили 100 тысяч", — рассказал Олег Беляев.

Дмитрий Т. отказался комментировать ситуацию. "Правовую оценку этой ситуации дали в полиции. Я не желаю общаться по этому поводу и прошу меня больше не беспокоить", — заявил мужчина корреспонденту Клопс.Ru.

Семья Беляевых просит тех, кто имел негативный печальный опыт сотрудничества с этой компанией, написать по адресу olka1804@mail.ru или позвонить по телефону редакции 99-16-42.