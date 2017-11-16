Госдума одобрила законопроект, возвращающий налог на движимое имущество организаций

Госдума приняла в третьем чтении проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий возврат налога на движимое имущество организаций. Законопроект опубликован на сайте парламента

Право устанавливать ставку налога на движимое имущество получат регионы. Она не может превышать 1,1%. Регионы также смогут устанавливать налоговые льготы, в том числе и освобождающие имущество от налогообложения. По информации "Медузы" , о сохранении льгот объявили власти Санкт-Петербурга и Ивановской области.

Налог на движимое имущество взимался в РФ до 2012 года. Это автомобили, оборудование и иная техника. В 2012 году организации освободили от его уплаты, а в 2016 году регионам передали право применять льготы по налогу на движимое имущество.