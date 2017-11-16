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Главная Новости Общество

Власти Советска выделяют волонтёрам землю под приют для бездомных собак

13:47
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В Советске власти занялись выделением земли и помещения под приют для бездомных животных. Об этом Клопс.Ru рассказал депутат областной думы Евгений Абарюс.

К депутату обратились волонтёры Советска с просьбой о помощи. Изначально они собирались сами накопить денег на покупку земли под размещение безнадзорных собак, однако сумма оказалась для них велика.

"Мы увидели, насколько эти люди болеют за своё дело и любят животных, и попросили включиться администрацию Советска, — пояснил Абарюс. — И у нас созрела идея передать помещение, которое принадлежит правительству Калининградской области".

Речь идёт о старой военной базе, которая сейчас переведена в региональную собственность. Она охраняется, так что на неё расходуются средства из бюджета. Некоторое время назад объект был выставлен на торги, однако желающих купить его не нашлось. Поэтому база продолжает висеть на балансе без дела. На участке есть вода и электричество, необходимые для содержания приюта.

"У нас появилась идея сделать в этом помещении приют для собачек на востоке области, взаимодействуя с волонтёрами, — рассказал депутат. — Мы планируем организовать совещание, где примем стратегическое решение. Сейчас в новом бюджете закладывается грантовая поддержка, так почему бы не заложить деньги на то, чтобы отремонтировать это помещение для собак?"

По словам зампредседателя правления КРОО "Право на жизнь" Екатерины Ублинской, участок расположен очень удобно — в отдалении от жилых домов. Кроме того, там есть подъездные пути, что очень важно.

Основная проблема, по её словам, заключается в финансировании. Чтобы содержать приют, нужно иметь постоянный приток денежных средств на кормление, лечение, обслуживание.

"Собака может прожить и десять лет, а деньги выделяются на год", — объяснила зоозащитница.

Во многих муниципалитетах есть заброшенные помещения, которые власти могли бы предоставить волонтёрам, однако финансовое обеспечение ляжет целиком на плечи волонтёров, которые и так постоянно испытывают большие сложности с обеспечением содержащихся у них бездомных собак.

"Дай бог, в Советске сложится всё, как планировали, и получится приют — с мало-мальски приемлемыми условиями для содержания", — сказала Ублинская.

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