Скульптура "Добрый Кант" вновь стоит у Кафедрального собора



В ночь на четверг, 16 ноября, скульптуру "Добрый Кант" вернули на остров Канта. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщила руководитель Кафедрального собора Вера Таривердиева.



"Сегодня ночью Кант переехал и теперь стоит на острове. Я знаю, что к нему относятся по-разному. Но мне кажется, что в этом тоже что-то есть философское. Есть тема для рассуждений", — рассказала слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" Таривердиева.



Депутат облдумы Александр Мусевич, который когда-то выступил инвестором проекта по созданию "Доброго Канта", добавил, что если горожане изъявят желание, то в Калининграде появится ещё несколько похожих скульптур.



"Если людям захочется, то можно было бы целую историю создать: тропу Канта и так далее", — предложил Мусевич.

При этом депутат не захотел раскрывать стоимость изготовления одной такой скульптуры. "Эти цифры далеко не маленькие. Скульптор Владимир Чиликин, который является художником Кафедрального собора, работал и с посмертной маской Канта, и достаточно хорошо всё изучил с точки зрения антропологии. На самом деле вся эта работа недёшево обошлась", — объяснил Мусевич.