В калининградских электричках запустят услугу "Аудиогид"

В калининградских электричках появилась новая бесплатная услуга — "Аудиогид". Как сообщили в пресс-службе КЖД, воспользоваться ею можно на пригородных поездах, которые следуют из Калининграда в Светлогорск.

Первый аудиогид называется "Путешествие в древнюю Самбию". Текст содержит интересные факты о железнодорожных станциях и населённых пунктах по пути следования поезда. В ближайших планах Калининградской пригородной пассажирской компании — разработать аналогичную аудиоэкскурсию и на зеленоградском направлении.

Чтобы воспользоваться новой услугой, пассажиру нужно установить на свой смартфон бесплатное приложение izi.TRAVEL, выбрать аудиотур, скачать его или запустить прослушивание в режиме онлайн.

Ссылка на аудиогид размещена на сайте КППК в разделе "Пассажирам".