Esquire составил рейтинг лучших экшн-фильмов 2017 года

Esquire составил список лучших экшн-фильмов, которые вышли в 2017 году. Об этом пишет Life



На первом месте оказалась военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк". На втором — "Чудо-женщина" на основе комиксов DC Comics. На третьем — "Тор: Рагнарёк" Тайки Вайтити, которая вышла в российский прокат две недели назад.



Кроме того, в десятке оказались "Логан" о последних днях Росомахи, "Планета обезьян: Война", "Малыш на драйве" Эдгара Райта и другие громкие картины прошлого года. Замыкает рейтинг "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон.