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Главная Новости Общество

Esquire составил рейтинг лучших экшн-фильмов 2017 года

11:35
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Esquire составил список лучших экшн-фильмов, которые вышли в 2017 году. Об этом пишет Life

На первом месте оказалась военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк". На втором — "Чудо-женщина" на основе комиксов DC Comics. На третьем — "Тор: Рагнарёк" Тайки Вайтити, которая вышла в российский прокат две недели назад.

Кроме того, в десятке оказались "Логан" о последних днях Росомахи, "Планета обезьян: Война", "Малыш на драйве" Эдгара Райта и другие громкие картины прошлого года. Замыкает рейтинг "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон.

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