В Калининграде свет отключили в домах на шести улицах, отопление — на четырёх (список)

На ряде калининградских улиц в четверг, 16 ноября, нет света, тепла или холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Холодной воды не будет до 18:00 на ул. Горького, 180.



Отопление отключено до 18:00 в зданиях на ул. Достоевского, 2, ул. Ленинградской, 48–54, ул. Толстого, 12–14, ул. А. Невского, 78, 105а–105б, 107–115, 117–123 (поликлиника). Возможно понижение параметров теплоносителя в домах на ул. Дзержинского, 131 (детский сад №9), 147 (больница №5), 153 (школа №5) до 13:00.



Электричества сегодня не будет:

— до 13:00 — на ул. К. Маркса, 1–11, 30, ул. К. Леонова, 33–37, ул. Комсомольской, 46–56, 47, ул. Чайковского, 64–66;

— до 18:00 — на ул. Достоевского, 2–16, 7–14, 7а, ул. Ал. Невского, 99–105, а также в садовых товариществах "Мелиоратор" и "Энергетик".