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Главная Новости Общество

Госдума вдвое повысила налог на игорный бизнес

10:40
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Госдума РФ приняла закон о повышении в два раза ставок налога на игорный бизнес. Об этом сообщает "Интерфакс".
 
Речь идёт как о максимальной, так и о минимальной ставке налога. Они устанавливаются законами субъектов РФ. До принятия закона налог на один игровой стол составлял от 25 тыс. до 125 тыс. рублей в месяц, налог за один игровой автомат — от 1,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей в месяц. За один процессинговый центр тотализатора приходилось платить от 25 тыс. до 125 тыс. рублей, в такую же сумму обходились процессинговые центры букмеккерских контор. За пункты приёма ставок тотализаторов или букмеккерских контор приходилось платить от 5 тыс. до 7 тыс. рублей. После принятия закона ставки увеличатся в два раза.
 
Закон выделяет в отдельную категорию процессинговые центры букмеккерских контор и тотализаторов, которые ведут учёт интерактивных ставок. Налог для них установлен в размере от 2,5 млн рублей до 3 млн рублей. 
 
Согласно закону, налоговыми агентами признаются организации, которые выплачивают участникам лотерей и азартных игр выигрыш в размере 15 тыс. рублей или более. Также устанавливается минимум дохода, не подлеюащего налогообложению. Это 4 тыс. рублей. 
 
В Калининградской области действует одна из российских игорных зон. В июне врио министра кудьтуры и туризма Андрей Ермак заявлял, что игорной зоне в Куликово не хватает туристов из Китая

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