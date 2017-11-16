Россияне впервые напишут юридический диктант

Ассоциация юристов России проведёт масштабную проверку правовых знаний у граждан. Об этом сообщает "Российская газета"

Первый Всероссийский юридический диктант состоится 9 декабря в 10:00 по московскому времени. Он пройдёт одновременно во всех регионах. Принять участие в акции смогут ученики 9-11 классов, студенты, руководители и преподаватели вузов, представители бизнеса, юристы, государственные и общественные деятели, пенсионеры.

Цель мероприятия — повысить правовую культуру населения. Участники смогут оценить свой уровень знаний основ права, прослушать цикл лекций на юридическую тематику и встретиться с известными юристами страны. "Пришедшие на диктант поймут, насколько хорошо они разбираются в жизненно важных юридических понятиях и терминах, а по результатам тестирования будут даны рекомендации по улучшению образовательных программ в школах и вузах", — отметил руководитель аппарата АЮР Станислав Александров.